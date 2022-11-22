На Херсонщине СБУ задержала представителя "избирательной комиссии" оккупантов

15:47 22 ноября Киев, Украина





Учреждение выполняла задачи рф по организации и проведению так называемого "референдума" для аннексии временно оккупированного региона. Об этом сообщает пресс-служба Правоохранители в ходе стабилизационных мероприятий провели задержание сотрудника "избирательной комиссии" оккупантов.Учреждение выполняла задачи рф по организации и проведению так называемого "референдума" для аннексии временно оккупированного региона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ

"Задержанный СБУ коллаборант собирал "голоса" для фейкового плебисцита. Для этого обходил квартиры многоэтажек в одном из микрорайонов города и призвал людей "проголосовать" за кремлевский проект. В случае несогласия, злоумышленник угрожал гражданам физической расправой и звал "на помощь" вооруженных людей, которые "чередовали" у подъезда", - говорится в сообщении.

Оформленные под давлением "бюллетени" коллаборант передавал местной "администрации".



Задержанным оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал захватчиков и согласился с ними сотрудничать, отметили в СБУ. Предатель получил должность с денежным содержанием.



Сотрудники СБУ сообщили коллаборационисту о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.