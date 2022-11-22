На Херсонщине СБУ задержала представителя "избирательной комиссии" оккупантов

Правоохранители в ходе стабилизационных мероприятий провели задержание сотрудника "избирательной комиссии" оккупантов.
Учреждение выполняла задачи рф по организации и проведению так называемого "референдума" для аннексии временно оккупированного региона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Учреждение выполняла задачи рф по организации и проведению так называемого "референдума" для аннексии временно оккупированного региона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оформленные под давлением "бюллетени" коллаборант передавал местной "администрации".
Задержанным оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал захватчиков и согласился с ними сотрудничать, отметили в СБУ. Предатель получил должность с денежным содержанием.
Сотрудники СБУ сообщили коллаборационисту о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Задержанным оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал захватчиков и согласился с ними сотрудничать, отметили в СБУ. Предатель получил должность с денежным содержанием.
Сотрудники СБУ сообщили коллаборационисту о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
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