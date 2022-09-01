На Херсонщине разоблачили чиновников-коллаборантов

14:06 08 августа Киев, Украина

СБУ разоблачила в Херсонской области коллаборантов, которые срывали посевную.

По информации следствия, директор Херсонского водоканала Виктор Скобликов распорядился отправить спецтехнику на помощь российской армии. Благодаря этому захватчики смогли обустроить оборонительные позиции вокруг областного центра. Скобликов также принуждал собственных подчиненных участвовать в массовках для русского оккупационного режима.



В сотрудничестве с оккупантами подозревают Оксану Миняйло, которая заняла должность исполняющей обязанности главного врача Белозерского центра первичной медико-санитарной помощи. В частности, она пообещала "усердно работать над созданием положительного имиджа оккупационных властей", а также предложила трудоустроить врачей из рф и Крыма. Обоим чиновникам сообщили о подозрении в госизмене.



СБУ также вручила подозрение правоохранителю Егору Кузакову, получившему должность начальника Новокаховского отдела по борьбе с экономическими преступлениями. По информации следствия, он активно работал для срыва посевной кампании в Херсонской области, а также терроризировал фермерские хозяйства. Его будут судить за коллаборационную деятельность.