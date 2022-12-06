На Херсонщине рашисты разграбили больницы и пожарную часть

16:16 06 декабря Киев, Украина

Российские захватчики вывезли всю технику из больниц и пожарной части во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.



Об этом сообщила пресс-служба Центра национального сопротивления.



По информации ЦНС, из пожарной части вывезли все машины для тушения, полевые кухни, а также мебель. Из больниц было украдено медицинское оборудование, машины скорой помощи, мебель и даже двери.