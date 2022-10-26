На Херсонщине прогремели взрывы в районе полигона

Местные СМИ оккупированной Херсощины сообщают о взрывах.
Есть информация о дыме на полигоне, на котором оккупанты проводили военные учения для своих новобранцев (район поселка Геологов и Камышан).
Российские военкоры пишут о прилете, отмечая, что он был первый за несколько дней затишья, но у некоторых есть другая версия причин взрывов.
Есть информация о дыме на полигоне, на котором оккупанты проводили военные учения для своих новобранцев (район поселка Геологов и Камышан).
Российские военкоры пишут о прилете, отмечая, что он был первый за несколько дней затишья, но у некоторых есть другая версия причин взрывов.
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