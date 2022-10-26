На Херсонщине прогремели взрывы в районе полигона

16:25 26 октября Киев, Украина

Местные СМИ оккупированной Херсощины сообщают о взрывах.

Есть информация о дыме на полигоне, на котором оккупанты проводили военные учения для своих новобранцев (район поселка Геологов и Камышан).

Российские военкоры пишут о прилете, отмечая, что он был первый за несколько дней затишья, но у некоторых есть другая версия причин взрывов.
 
"В Херсоне прогремел взрыв. В экстренных службах области пояснили, что это военные инженеры подрывали неразорвавшиеся снаряды", - сообщает росСМИ.