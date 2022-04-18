На Херсонщине полицейские обнаружили более 1700 кустов конопли

15:00 19 июля Киев, Украина

Сотрудники полиции Херсонской области разоблачили преступную группировку, фигуранты которой оборудовали целую плантацию для конопли среди херсонских плавней.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 19 июля.

На месте было обнаружено 1768 кустов конопли и 15 кг высушенных наркорастений. Правоохранители подсчитали, что по ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет более 10 млн гривен.

Полиция выяснила, что "фермерством" занимались четверо мужчин. Двое из них – жители Херсона, другие – из области. Они выращивали наркорастения среди заводненных участков на левом берегу Днепра с использованием всех необходимых технологий. Для ухода за растениями использовались мотоблок и переносная моторизованная насосная станция, а также различные удобрения для ускорения роста растений.

Двух фигурантов правоохранители задержали, еще двух ищут.

Открыты уголовные производства по статьям о незаконном производстве наркотических средств, а также посев или выращивание снотворного мака или конопли (ч.2 ст.310, ч.3 ст.309 УК Украины). Следственные действия продолжаются.