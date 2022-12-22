На Херсонщине обнаружили еще одно захоронение с останками 6 человек

В селе Правдино в Херсонской области найдено захоронение с останками шести человек со следами пыток. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, передает пресс-служба МВД.
Сообщается, что еще 36 могил найдено на кладбище в поселении геологов в Херсоне.
Как сообщил Енин, за период оккупации на территории области в морги поступило около 700 тел, из которых около 100 - с телесными повреждениями, полученными в результате военных действий. Личности 12 погибших до сих пор не установлены.
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