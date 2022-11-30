На Херсонщине будут судить бывшего директора лицея, который возглавлял оккупационное управление образования

09:38 30 ноября Киев, Украина

Дмитрию Табачнику выдвинули обвинения по факту коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
 
“По данным следствия, в конце июня 2022 года директор одного из лицеев Новокаховского городского совета начал сотрудничать с оккупантами. Он добровольно возглавил псевдоорган - "управление образования военно-гражданской администрации Каховского района", - говорится в сообщении.

На фигуранта возлагались обязанности по внедрению стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях Новой Каховки, а также обеспечение образовательного процесса с общим применением русского языка.

Также обвиняемый осуществлял проверки учебных заведений и проводил инвентаризацию имущества, назначал на должности руководителей учебных заведений, которые согласились подчиняться оккупационной администрации, а отказывающимся угрожал отправить «на подвал».

Досудебное расследование велось Управлением СБУ в Херсонской области.