На Херсонщине будут судить бывшего директора лицея, который возглавлял оккупационное управление образования

Дмитрию Табачнику выдвинули обвинения по факту коллаборационной деятельности.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
На фигуранта возлагались обязанности по внедрению стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях Новой Каховки, а также обеспечение образовательного процесса с общим применением русского языка.
Также обвиняемый осуществлял проверки учебных заведений и проводил инвентаризацию имущества, назначал на должности руководителей учебных заведений, которые согласились подчиняться оккупационной администрации, а отказывающимся угрожал отправить «на подвал».
Досудебное расследование велось Управлением СБУ в Херсонской области.
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