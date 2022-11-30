На Херсонщине будут судить бывшего директора лицея, который возглавлял оккупационное управление образования

Дмитрию Табачнику выдвинули обвинения по факту коллаборационной деятельности.



Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

“По данным следствия, в конце июня 2022 года директор одного из лицеев Новокаховского городского совета начал сотрудничать с оккупантами. Он добровольно возглавил псевдоорган - "управление образования военно-гражданской администрации Каховского района", - говорится в сообщении.