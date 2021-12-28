На Харьковщине задержаны 60 "титушек", целью которых была дестабилизация ситуации в области

11:53 21 Апрель Киев, Украина

На въезде в Харьков со стороны Днепропетровской, Полтавской и Донецкой областей сотрудниками СБУ была остановлена попытка въезда нескольких организованных групп "титушек". Общее количество задержанных составило 60 человек, все они прибыли из разных областей.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Автобусы с "титушками" были задержаны на подъездах в Харьков со стороны Донецка, Днепра и Полтавы. Все эти лица являются жителями других регионов Украины и не имеют никакого отношения к Харьковской области.

По имеющейся информации, эти группы были направлены в Харьков по заказу одной из пророссийских политических сил Украины для проведения протестных акций в городе, а также провоцирования общественного недовольства и массовых противоправных действий во время проведения очередной сессии Харьковского городского совета.

Указанные акции имели целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России "картинку" для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины.

Правоохранители Харьковщины, используя все предусмотренные законом средства, предотвращают возможные противоправные действия.
 
Фото: Под Харьковом задержали 60 титушек 01

Координационная группа Антитеррористического центра отслеживает возможные попытки радикальных группировок злоупотреблять правом граждан на проведение массовых мероприятий, целью которых является провоцирование беспорядков и других действий антиобщественной направленности. КГ АТЦ реагирует на факты совершения любых преступлений и принимает соответствующие меры по их пресечению, проведению неотложных следственных действий.

Антитеррористические учения проводятся Службой безопасности Украины с привлечением подразделений Национальной полиции, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и других членов Координационной группы Антитеррористического центра.

"Служба открыта для граждан Украины и призываем всех в случае выявления фактов подготовки к совершению противоправных действий безотлагательно сообщать любым удобным способом", - говорится в сообщении пресс-службы Командования Объединенных сил ВСУ.