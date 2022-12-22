На Харьковщине задержан правоохранитель-коллаборант

16:08 22 декабря Киев, Украина

Специалисты ГБР предъявили подозрение бывшему правоохранителю, который во время захвата Купянского района Харьковской области работал в оккупационной полиции.



Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"После захвата войсками россии Купянского района правоохранитель добровольно начал сотрудничать с захватчиками. Оккупационные власти назначили его в начале июня 2022 года "инспектором". За работу на неприятеля каждый месяц человек получал 45 тысяч российских рублей. После освобождения Вооруженными силами Украины Купянского района мужчина хотел бежать вместе с оккупантами в россию, однако это ему сделать не удалось. ДБР установило его местонахождение и задержало совместно с СБУ и Нацполицией Харьковской области. Он находился на чердаке одного из домов", - говорится в сообщении.

Задержанный уведомлен о подозрении в государственной измене, ему грозит пожизненное лишение свободы.