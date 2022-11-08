На Харьковщине задержали священника, работавшего на гауляйтера

Служба безопасности Украины раскрыла священника, работавшего на гауляйтера Харьковщины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сообщается, что настоятель одного из храмов УПЦ московского патриархата во время оккупации Купянского района призывал местную религиозную общину поддержать захватчиков, а в своих проповедях оправдывал преступления агрессора.
Сообщается, что настоятель одного из храмов УПЦ московского патриархата во время оккупации Купянского района призывал местную религиозную общину поддержать захватчиков, а в своих проповедях оправдывал преступления агрессора.
В СБУ сообщают, что для проведения подрывной деятельности священник привлек прихожанку.
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