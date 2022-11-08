На Харьковщине задержали священника, работавшего на гауляйтера

16:08 08 ноября Киев, Украина

Служба безопасности Украины раскрыла священника, работавшего на гауляйтера Харьковщины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что настоятель одного из храмов УПЦ московского патриархата во время оккупации Купянского района призывал местную религиозную общину поддержать захватчиков, а в своих проповедях оправдывал преступления агрессора.
 
"Кроме того, он всячески способствовал распространению оккупационного режима в захваченной части региона и лично контактировал с местным гауляйтером Виталием Ганчевым. Именно с ним представитель УПЦ МП согласовывал свои действия по использованию церкви для привлечения граждан в ряды врага и дискредитации Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

В СБУ сообщают, что для проведения подрывной деятельности священник привлек прихожанку.
 
"Однако во время освобождения района клирик со своей сообщницей бежали в рф, где пытаются скрываться от правосудия. Оба фигуранта уведомлены о подозрении и объявлены в розыск", - сообщает пресс-служба СБУ.