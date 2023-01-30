На Харьковщине задержали приспешника россиян

12:44 30 января Киев, Украина

Харькове специалисты Службы безопасности Украины раскрыли очередного приспешника российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в понедельник, 30 января.

"Злоумышленник собирал информацию о местах базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории города. Полученные сведения переправлял российским оккупантам в виде электронных координат и отметок на карте через мессенджер Telegram. Разведывательная информация требовалась захватчикам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по областному центру", - сказано в сообщении.



Сотрудники Службы задержали агента рф возле городского объекта критической инфраструктуры во время попытки очередного сбора данных для врага.



Приспешником российских захватчиков оказался безработный местный житель, которого представитель россии привлек к противоправной деятельности в ноябре 2022 года.



С целью выполнения задач врага злоумышленник обходил территорию Харькова, скрыто наблюдал за подразделениями украинских защитников и фиксировал их локации.



В СБУ отметили, что во время следственных действий у злоумышленника обнаружен смартфон с доказательствами переписки с агрессором.



Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по статье Несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).