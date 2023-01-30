На Харьковщине задержали приспешника россиян

В Харькове специалисты Службы безопасности Украины раскрыли очередного приспешника российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в понедельник, 30 января.
Сотрудники Службы задержали агента рф возле городского объекта критической инфраструктуры во время попытки очередного сбора данных для врага.
Приспешником российских захватчиков оказался безработный местный житель, которого представитель россии привлек к противоправной деятельности в ноябре 2022 года.
С целью выполнения задач врага злоумышленник обходил территорию Харькова, скрыто наблюдал за подразделениями украинских защитников и фиксировал их локации.
В СБУ отметили, что во время следственных действий у злоумышленника обнаружен смартфон с доказательствами переписки с агрессором.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по статье Несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).
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