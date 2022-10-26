На Харьковщине задержали коллаборанта

В Харькове взяли под арест коллаборанта, который был назначен российскими оккупантами "заместителем министра промышленности" Харьковской области.
Об этом сообщает ГБР в среду, 26 октября.
До активной фазы агрессии рф коллаборант работал главным государственным инспектором одного из таможенных постов Харьковской таможни, а когда пришли россияне – стал «заместителем министра по промышленности» оккупационной администрации – говорится в сообщении.
Указано, что предатель сосредоточился на агитации местного населения. Стал одним из главных действующих лиц во время «празднования» дня флага россии в Купянске.
Также он подбирал кадры для оккупационной таможни, которая должна была располагаться между временно оккупированной частью Харьковщины и так называемыми "ЛНР" и "ДНР".
После освобождения Купянска коллаборант решил сбежать в Харьков, где его и задержали.
Мужчине сообщили о подозрении в коллаборационизме и пособничестве государству-агрессору (ч.5 ст.111-1, ч.1 ст.111-2 УК Украины). Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Об этом сообщает ГБР в среду, 26 октября.
До активной фазы агрессии рф коллаборант работал главным государственным инспектором одного из таможенных постов Харьковской таможни, а когда пришли россияне – стал «заместителем министра по промышленности» оккупационной администрации – говорится в сообщении.
Указано, что предатель сосредоточился на агитации местного населения. Стал одним из главных действующих лиц во время «празднования» дня флага россии в Купянске.
Также он подбирал кадры для оккупационной таможни, которая должна была располагаться между временно оккупированной частью Харьковщины и так называемыми "ЛНР" и "ДНР".
После освобождения Купянска коллаборант решил сбежать в Харьков, где его и задержали.
Мужчине сообщили о подозрении в коллаборационизме и пособничестве государству-агрессору (ч.5 ст.111-1, ч.1 ст.111-2 УК Украины). Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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