На Харьковщине возникли пожары из-за вражеских обстрелов

11:49 15 августа Киев, Украина

В пяти районах Харькова возникли пожары из-за российских обстрелов.

Об этом 15 августа сообщает ГСЧС области.



Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах области. Горели частные жилые дома, складские помещения и свалка. Все они были оперативно ликвидированы силами подразделений ГСЧС.



Так, в Чугуевском районе 14 августа в 11:25 в результате вражеских обстрелов загорелось складское помещение на площади около 5 000 кв. метров. Для борьбы с огнем пришлось задействовать 10 единиц техники и 60 спасателей. В 13:43 пожар был локализован и в 18:29 его потушили.



Кроме того, спасатели пять раз выезжали на помощь коммунальщикам, населению и полиции.