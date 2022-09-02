На Харьковщине войска рф ударили по спортивному комплексу "Локомотив"

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Это мировая спортивная арена, где тренировались наши "золотые рыбки" – чемпионки по синхронному плаванию. В этих стенах выступали мировые звезды по разным видам спорта, призеры Олимпийских Игр. Уничтожены бассейн, современный боксерский клуб, торжественно открывшийся только в феврале этого года. Россияне в очередной раз совершают террор против мирного населения, и это все, что им остается. Ведь успехов на фронте у них нет",- говорится в сообщении.