На Харьковщине вдоль линии соприкосновения очередные обстрелы населенных пунктов

09:23 19 сентября Киев, Украина

Председатель Харьковской ОВА сообщил об очередных обстрелах населенных пунктов вдоль линии соприкосновения и границы в Купянском, Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

"Вражескими обстрелами повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие. В Купянске ранения получил мальчик 11 лет, в Чугуевском районе с ранениями госпитализирована 65-летняя женщина",- отметил Синегубов.

По его словам, также на деоккупированных территориях за прошедшие сутки на минах подорвались 6 мирных жителей. 2 человека - на авто в Дергачевском районе, еще 2 - в Изюмском, 2 - в Чугуевском. Все они были госпитализированы с различными степенями ранений.