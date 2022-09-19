На Харьковщине вдоль линии соприкосновения очередные обстрелы населенных пунктов

Председатель Харьковской ОВА сообщил об очередных обстрелах населенных пунктов вдоль линии соприкосновения и границы в Купянском, Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.
По его словам, также на деоккупированных территориях за прошедшие сутки на минах подорвались 6 мирных жителей. 2 человека - на авто в Дергачевском районе, еще 2 - в Изюмском, 2 - в Чугуевском. Все они были госпитализированы с различными степенями ранений.
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