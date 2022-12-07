На Харьковщине в озере обнаружили тело 7-летнего мальчика

В местном озере в Харьковской области нашли тело семилетнего ребенка, , которого разыскивали с 5 декабря.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Ранее, 5 декабря, около 14:00 ребенок ушел из дома в селе Крутояровка Кегичевской территориальной общины Красноградского района и исчез. К розыску мальчика привлекли более 420 правоохранителей, поисково-спасательный отряд Милена.
Сразу после поступления сообщения об исчезновении ребенка по тревоге был поднят личный состав Красноградского отдела полиции, управления уголовного розыска, отдела ювенальной превенции, кинологическая служба. Также к поисковым работам были привлечены подразделения ГСЧС, водолазы, военнослужащие. С первого дня в поиске активно участвовали, местные жители, волонтеры.
Полицейские совершали подворовые обходы помещений граждан, обследовали местность, водоемы, заброшенные здания, лесополосы, отрабатывали круг лиц, с которыми общался пропавший. Были выставлены посты на железнодорожных станциях и вокзалах, ориентированы блокпосты и стационарные посты полиции, а также все подразделения полиции.
Правоохранители и граждане обследовали открытую местность в радиусе более 20 км.
Однако чуда не произошло - 7 декабря тело ребенка нашли в местном озере.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Ранее, 5 декабря, около 14:00 ребенок ушел из дома в селе Крутояровка Кегичевской территориальной общины Красноградского района и исчез. К розыску мальчика привлекли более 420 правоохранителей, поисково-спасательный отряд Милена.
Сразу после поступления сообщения об исчезновении ребенка по тревоге был поднят личный состав Красноградского отдела полиции, управления уголовного розыска, отдела ювенальной превенции, кинологическая служба. Также к поисковым работам были привлечены подразделения ГСЧС, водолазы, военнослужащие. С первого дня в поиске активно участвовали, местные жители, волонтеры.
Полицейские совершали подворовые обходы помещений граждан, обследовали местность, водоемы, заброшенные здания, лесополосы, отрабатывали круг лиц, с которыми общался пропавший. Были выставлены посты на железнодорожных станциях и вокзалах, ориентированы блокпосты и стационарные посты полиции, а также все подразделения полиции.
Правоохранители и граждане обследовали открытую местность в радиусе более 20 км.
Однако чуда не произошло - 7 декабря тело ребенка нашли в местном озере.
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