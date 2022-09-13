На Харьковщине в городе Лозовая рф ракетными ударами уничтожила школу и детский сад

Об этом сообщил городской голова Сергей Зеленский.

"Российская ракета забрала у наших детей школу и детский сад. Без учебных классов осталось полтысячи школьников и 80 воспитанников садика. Это старейшее учебное заведение Лозовой и единственное на Авиловской стороне. Кроме школы, повреждены учреждения социальной и медицинской сферы, несколько десятков жилых домов. Слава Богу, работники заведения и жители общины не пострадали", - говорится в сообщении.