На Харьковщине в городе Лозовая рф ракетными ударами уничтожила школу и детский сад
13:37 13 сентября Киев, Украина
В ночь на 13 сентября оккупанты в городе Лозовая ракетными ударами уничтожили школу и детский сад, повредили амбулаторию и частные домовладения.
Об этом сообщил городской голова Сергей Зеленский.
"Российская ракета забрала у наших детей школу и детский сад. Без учебных классов осталось полтысячи школьников и 80 воспитанников садика. Это старейшее учебное заведение Лозовой и единственное на Авиловской стороне. Кроме школы, повреждены учреждения социальной и медицинской сферы, несколько десятков жилых домов. Слава Богу, работники заведения и жители общины не пострадали", - говорится в сообщении.
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