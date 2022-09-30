На Харьковщине разоблачили еще двух коллаборантов

После деоккупации Харьковской области правоохранители проводят работы по стабилизации ситуации, отрабатывают и проверяют каждый факт сотрудничества с российскими оккупантами.
Об этом сообщают в пресс-службе ГБР.
В частности, в городе Балаклея ГБР задержало бывшего лесничего, которого оккупанты назначили "директором" местного лесхоза. Предатель помогал организовывать рубку деревьев для укрепления позиций захватчиков.
После освобождения Балаклеи он скрывался. Впрочем, ГБР установило его местонахождение и задержало.
Другой предатель- бывший правоохранитель. После прихода оккупантов он получил должность в так называемой "народной милиции". Мужчина
В частности, в городе Балаклея ГБР задержало бывшего лесничего, которого оккупанты назначили "директором" местного лесхоза. Предатель помогал организовывать рубку деревьев для укрепления позиций захватчиков.
После освобождения Балаклеи он скрывался. Впрочем, ГБР установило его местонахождение и задержало.
Другой предатель- бывший правоохранитель. После прихода оккупантов он получил должность в так называемой "народной милиции". Мужчина
патрулировал и охранял админздания, в том числе и те, в которых размещались представители оккупационной администрации.
Бывшему лесничему и экс-правоохранителю сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.
С начала вторжения российских войск в Украину сотрудники ГБР расследуют более 60 производств по коллаборантам. О подозрениях уже доложено 33 лицам, задержаны девять человек.
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