На Харьковщине разоблачили еще двух коллаборантов

13:04 30 сентября Киев, Украина

После деоккупации Харьковской области правоохранители проводят работы по стабилизации ситуации, отрабатывают и проверяют каждый факт сотрудничества с российскими оккупантами.





В частности, в городе



После освобождения Балаклеи он скрывался. Впрочем, ГБР установило его местонахождение и задержало.



Другой предатель- бывший правоохранитель. После прихода оккупантов он получил должность в так называемой "народной милиции". Мужчина Об этом сообщают в пресс-службе ГБР В частности, в городе Балаклея ГБР задержало бывшего лесничего, которого оккупанты назначили "директором" местного лесхоза. Предатель помогал организовывать рубку деревьев для укрепления позиций захватчиков.После освобождения Балаклеи он скрывался. Впрочем, ГБР установило его местонахождение и задержало.Другой предатель- бывший правоохранитель. После прихода оккупантов он получил должность в так называемой "народной милиции". Мужчина

патрулировал и охранял админздания, в том числе и те, в которых размещались представители оккупационной администрации.

Бывшему лесничему и экс-правоохранителю сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.

С начала вторжения российских войск в Украину сотрудники ГБР расследуют более 60 производств по коллаборантам. О подозрениях уже доложено 33 лицам, задержаны девять человек.