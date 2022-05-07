На Харьковщине разоблачена преступная схема хищения древесины

14:38 03 августа Киев, Украина

На Харьковщине директор государственного лесхоза на протяжении нескольких лет сбывал предприятиям-сообщникам древесину по крайне низким ценам. В результате чего, Гослесхоз понес убытки более, чем на 50 млн гривен.