На Харьковщине разоблачена преступная схема хищения древесины

На Харьковщине директор государственного лесхоза на протяжении нескольких лет сбывал предприятиям-сообщникам древесину по крайне низким ценам. В результате чего, Гослесхоз понес убытки более, чем на 50 млн гривен.
Об этом сообщает НАБУ во вторник, 3 августа.
Указано, что сегодня детективы задержали чиновника по подозрению в завладении древесиной на сумму более 50 млн гривен, а также руководителя подконтрольной ему компании, который является родственником должностного лица. В этот же день НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом госпредприятия двум руководителям еще двух частных компаний. Их действия квалифицированы по статье о присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ч.5 ст.191 УК Украины).
По данным следствия, директор лесхоза и руководители подконтрольных ему ООО организовали схему по продаже древесины по заниженным ценам указанным выше предпринимателям. В целом речь идет о продаже в течение 2018-2019 годов около 15 тыс. куб. м древесины. Гослесхоз недополучил более 50 млн гривен.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие возможные участники совершения преступления.
Также указано, что в октябре 2019 директор лесхоза пытался избежать уголовной ответственности за это преступление и предложил старшему детективу НАБУ взятку в размере 100 тысяч долларов за закрытие уголовного производства.
Директора разоблачили "на горячем" и сообщили ему о подозрении, а в июле 2020 года закончили расследование по данному факту и направили дело в Высший антикоррупционный суд.
Указано, что сегодня детективы задержали чиновника по подозрению в завладении древесиной на сумму более 50 млн гривен, а также руководителя подконтрольной ему компании, который является родственником должностного лица. В этот же день НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом госпредприятия двум руководителям еще двух частных компаний. Их действия квалифицированы по статье о присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ч.5 ст.191 УК Украины).
По данным следствия, директор лесхоза и руководители подконтрольных ему ООО организовали схему по продаже древесины по заниженным ценам указанным выше предпринимателям. В целом речь идет о продаже в течение 2018-2019 годов около 15 тыс. куб. м древесины. Гослесхоз недополучил более 50 млн гривен.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие возможные участники совершения преступления.
Также указано, что в октябре 2019 директор лесхоза пытался избежать уголовной ответственности за это преступление и предложил старшему детективу НАБУ взятку в размере 100 тысяч долларов за закрытие уголовного производства.
Директора разоблачили "на горячем" и сообщили ему о подозрении, а в июле 2020 года закончили расследование по данному факту и направили дело в Высший антикоррупционный суд.
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