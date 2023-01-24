На Харьковщине произошли пожары в связи с обстрелами рашистов
09:42 24 января Киев, Украина
Утром 24 января российские террористы в очередной раз атаковали Харьковщину. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Есть попадания в жилые дома, произошли масштабные пожары. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - написал он в Telegram.
Глава ОВА добавил, что в течение прошедших суток враг вел массированные обстрелы
приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.
"В Волчанске Чугуевского района в результате артобстрелов повреждены жилые дома, объекты гражданской промышленности и инфраструктурные объекты. В селе Волчанские Хутора ракетным обстрелом разрушены учебное заведение и здание культуры. В селе Пруд Чугуевского района повреждены объекты гражданской промышленности, произошли пожары.", - информировал Синегубов.
Он подчеркнул, что в Волчанске ранен 52-летний мужчина, он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
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