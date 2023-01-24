На Харьковщине произошли пожары в связи с обстрелами рашистов

09:42 24 января Киев, Украина

Утром 24 января российские террористы в очередной раз атаковали Харьковщину. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Есть попадания в жилые дома, произошли масштабные пожары. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - написал он в Telegram.

Глава ОВА добавил, что в течение прошедших суток враг вел массированные обстрелы приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.

"В Волчанске Чугуевского района в результате артобстрелов повреждены жилые дома, объекты гражданской промышленности и инфраструктурные объекты. В селе Волчанские Хутора ракетным обстрелом разрушены учебное заведение и здание культуры. В селе Пруд Чугуевского района повреждены объекты гражданской промышленности, произошли пожары.", - информировал Синегубов.

Он подчеркнул, что в Волчанске ранен 52-летний мужчина, он госпитализирован в состоянии средней тяжести.