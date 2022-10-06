На Харьковщине оккупанты заминировали газопроводы
10:18 06 октября Киев, Украина
В Харьковской области рашисты обложили минами газопроводы. Саперы приступили к разминированию, сообщили в среду, 5 октября, в Харьковгазе.
Как указано, обследование газопроводов среднего давления началось в селе Красная Гусаровка.
"Диагностика проводится после проверки трасс расположения газовых сетей саперами ГСЧС. Для обследования первых 100 метров газопровода пришлось обезвредить 104 мины", - подсчитали специалисты.
Тем временем в Чкаловском захватчики газопровод перебили.
"Разминирование трасс газопроводов высокого давления в Чкаловском позволило обнаружить места разрыва труб. Оккупанты перебили газопровод высокого давления и заминировали его для невозможности проведения ремонта", - отметили в Харьковгазе.
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