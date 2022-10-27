На Харьковщине обнаружили еще одно массовое захоронение

"Предварительно, мы имеем данные о 17 телах погибших, но это может быть не точно. Как говорят местные, наши ребята отступали, погибли в бою и их здесь похоронили. Россияне не поставили ни одной отметки на могиле и не давали это сделать жителям села. Только на Пасху разрешили людям прийти на кладбище и поработать на месте массового захоронения. Люди нашли три креста – и таким образом обозначили периметр могилы, убрали сорняки",- отметил Сойма.