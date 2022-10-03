На Харьковщине нашли еще одну пыточную российских оккупантов – там издевались над мирными украинцами

18:01 03 октября Киев, Украина

После освобождения села Пески-Радьковские в Харьковской области полицейские обнаружили в погребе пыточную, где бесчеловечных условиях содержали местных жителей и издевались над ними.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

“Еще одна пыточная российских оккупантов. После деоккупации наши полицейские документируют здесь военные преступления армии "освободителей". Когда российские военнослужащие вошли в деревню, они выгнали местных из их домов и сами поселились там", – говорится в сообщении.

В одном из погребов, оккупанты обустроили пыточную. Людей запугивали, избивали и издевались.



После себя российские оккупанты оставили разграбленные дома, грязь и нечистоты. А в домах, в которых жили, – растяжки на дверях.