На Харьковщине нашли еще одну пыточную российских оккупантов – там издевались над мирными украинцами

После освобождения села Пески-Радьковские в Харьковской области полицейские обнаружили в погребе пыточную, где бесчеловечных условиях содержали местных жителей и издевались над ними.
Об этом сообщили в Нацполиции Украины.
В одном из погребов, оккупанты обустроили пыточную. Людей запугивали, избивали и издевались.
После себя российские оккупанты оставили разграбленные дома, грязь и нечистоты. А в домах, в которых жили, – растяжки на дверях.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии