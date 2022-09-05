На Харьковщине из-за обстрелов российских войск погибли двое мужчин

16:30 05 сентября Киев, Украина

В поселке Золочев Харьковской области в результате артиллерийского обстрела российских оккупантов погибли двое мирных жителей.



Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной военной администрации.

“Сегодня днем оккупанты снова совершили артиллерийский обстрел Золочева. Среди гражданского населения есть жертвы: погибли 39-летний и 52-летний мужчины", – отмечается в сообщении.

Жителей области и города Харьков администрация призывает максимально находиться в укрытиях.



Золочевская община, подвергающаяся постоянным обстрелам, является пограничной, два ее села – Турово и Макарово, находятся под контролем войск рф. По данным районной военной администрации, по состоянию на 1 сентября, в Золочевской общине погиб 61 мирный житель, повреждены или разрушены 1342 здания.