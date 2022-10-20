На Харьковщине автомобиль ГСЧС подорвался на мине

10:29 20 октября Киев, Украина

Изюмском районе Харьковской области автомобиль ГСЧС подорвался на мине. Погибли два человека, сообщил глава региональной ОВА Олег Синегубов в Telegram в четверг, 20 октября.

"Вчера в Изюмском районе на мине подорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. К сожалению, два человека погибли, еще четыре получили ранения", – рассказал Синегубов.

Он отметил, что уровень минной опасности в Харьковской области все еще остается очень высоким.



Также Синегубов рассказал, что вчера российские агрессоры обстреливали из артиллерии населенные пункты Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов области. Ранение получил 78-летний житель Изюмского района.