На Харьковщине автомобиль ГСЧС подорвался на мине

В Изюмском районе Харьковской области автомобиль ГСЧС подорвался на мине. Погибли два человека, сообщил глава региональной ОВА Олег Синегубов в Telegram в четверг, 20 октября.
Он отметил, что уровень минной опасности в Харьковской области все еще остается очень высоким.
Также Синегубов рассказал, что вчера российские агрессоры обстреливали из артиллерии населенные пункты Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов области. Ранение получил 78-летний житель Изюмского района.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии