На Харьковщине 3-летний мальчик получил взрывные травмы от атаки оккупантов

08:00 02 ноября Киев, Украина

Российские войска атаковали деоккупированный Купянский район Харьковской области, в результате пострадал трехлетний ребенок.



Об этом во вторник, 1 ноября, сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Facebook.

"Трехлетний мальчик получил взрывные травмы. Он доставлен в больницу и получает всю необходимую помощь", - написал Тимошенко.

Он уточнил, что мальчик получил ранение в селе Петропавловка, которое было освобождено от захватчиков.



По информации Тимошенко, российские оккупанты ударили по селу из реактивных систем залпового огня.