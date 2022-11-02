На Харьковщине 3-летний мальчик получил взрывные травмы от атаки оккупантов

Российские войска атаковали деоккупированный Купянский район Харьковской области, в результате пострадал трехлетний ребенок.
Об этом во вторник, 1 ноября, сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Facebook.
Об этом во вторник, 1 ноября, сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Facebook.
Он уточнил, что мальчик получил ранение в селе Петропавловка, которое было освобождено от захватчиков.
По информации Тимошенко, российские оккупанты ударили по селу из реактивных систем залпового огня.
По информации Тимошенко, российские оккупанты ударили по селу из реактивных систем залпового огня.
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