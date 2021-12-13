На границе задержан контрабандист янтаря

На украинско-румынской границе пограничники обнаружили контрабанду в баке для топлива. Украинец пытался вывезти янтарь в 250 литровой бочке.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"На Закарпатье обнаружили грузовик с 250 "литрами" янтаря в бензобаке. Контрабанду обнаружили в пункте пропуска "Дьяково" при проверке грузовика, которым в Румынию везли топливные гранулы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пограничники обратили внимание на незаводские швы на топливном баке и самодельные крепления. Во время углубленного осмотра нашли мешки с контрабандным камнями, спрятанные в 250-литровой бочке, заваренной в бензобаке грузовика.
"Вывезти из Украины солнечные камни пытался 26-летний гражданин Украины. Точное количество, вес камней, а также обстоятельства правонарушения устанавливаются", - говорится в сообщении.
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