На границе задержан контрабандист янтаря

20:43 24 Июль Киев, Украина

На украинско-румынской границе пограничники обнаружили контрабанду в баке для топлива. Украинец пытался вывезти янтарь в 250 литровой бочке.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"На Закарпатье обнаружили грузовик с 250 "литрами" янтаря в бензобаке. Контрабанду обнаружили в пункте пропуска "Дьяково" при проверке грузовика, которым в Румынию везли топливные гранулы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники обратили внимание на незаводские швы на топливном баке и самодельные крепления. Во время углубленного осмотра нашли мешки с контрабандным камнями, спрятанные в 250-литровой бочке, заваренной в бензобаке грузовика.