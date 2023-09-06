На границе Украины и беларуси произошел взрыв - СМИ

В ночь на вторник, 29 августа, на границе беларуси и Украины произошел взрыв.
Провластные белорусские Telegram-каналы сообщили, что несколько противотанковых мин ТМ-62М сдетонировали на железнодорожном мосту в 800 метрах от станции Славно.
В качестве доказательства приводится фото, на котором видно разрушенное железнодорожное полотно на мосту. На фото также можно увидеть пограничный столб республики беларусь, что должно подтвердить место происшествия. Однако, как выяснили журналисты, фото сделано с территории беларуси, а не Украины.
По предварительной информации, взрыв произошел из-за удара молнии. Была повреждена опора моста и разрушены железнодорожные полотна в обе стороны. Информация о пострадавших отсутствует.
Провластные белорусские Telegram-каналы сообщили, что несколько противотанковых мин ТМ-62М сдетонировали на железнодорожном мосту в 800 метрах от станции Славно.
В качестве доказательства приводится фото, на котором видно разрушенное железнодорожное полотно на мосту. На фото также можно увидеть пограничный столб республики беларусь, что должно подтвердить место происшествия. Однако, как выяснили журналисты, фото сделано с территории беларуси, а не Украины.
По предварительной информации, взрыв произошел из-за удара молнии. Была повреждена опора моста и разрушены железнодорожные полотна в обе стороны. Информация о пострадавших отсутствует.
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