На границе с Румынией арестованы 143 ящика с оружием и патронами

Среди большого количества мебели в кузове грузовика румынские пограничники нашли 143 ящика с оружием и боеприпасами.
Об этом пишет HotNews.ro.
Пограничная полиция в Исакче (Тулче) нашла 143 ящика с оружием, в которых находились 2850 пистолетов с патронами.
Оружие было спрятано в грузовике с мебелью. За рулем транспортного средства находился гражданин Украины.
Министр внутренних дел Румынии Лючиан Боде заявил, что это "рекордный захват" контрабандного оружия.
Пограничная полиция в Исакче (Тулче) нашла 143 ящика с оружием, в которых находились 2850 пистолетов с патронами.
Оружие было спрятано в грузовике с мебелью. За рулем транспортного средства находился гражданин Украины.
Министр внутренних дел Румынии Лючиан Боде заявил, что это "рекордный захват" контрабандного оружия.
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