На границе с Румынией арестованы 143 ящика с оружием и патронами

16:19 27 Май Киев, Украина

Среди большого количества мебели в кузове грузовика румынские пограничники нашли 143 ящика с оружием и боеприпасами.

Об этом пишет HotNews.ro.



Пограничная полиция в Исакче (Тулче) нашла 143 ящика с оружием, в которых находились 2850 пистолетов с патронами.



Оружие было спрятано в грузовике с мебелью. За рулем транспортного средства находился гражданин Украины.



Министр внутренних дел Румынии Лючиан Боде заявил, что это "рекордный захват" контрабандного оружия.