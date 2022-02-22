На границе с Румынией арестованы 143 ящика с оружием и патронами

16:19 27 Май Киев, Украина

Среди большого количества мебели в кузове грузовика румынские пограничники нашли 143 ящика с оружием и боеприпасами.
 
Об этом пишет HotNews.ro.

Пограничная полиция в Исакче (Тулче) нашла 143 ящика с оружием, в которых находились 2850 пистолетов с патронами.

Оружие было спрятано в грузовике с мебелью. За рулем транспортного средства находился гражданин Украины.

Министр внутренних дел Румынии Лючиан Боде заявил, что это "рекордный захват" контрабандного оружия.