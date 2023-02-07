На границе пресекли попытку ввоза в Украину препаратов российского производства

12:53 07 февраля Киев, Украина

Бойцы Львовского пограничного отряда пресекли попытку ввоза в Украину препаратов российского производства.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Сообщается, что медицинские препараты были обнаружены при осмотре автомобиля в пункте пропуска Грушев на границе с Польшей.
 
"Лекарственные средства разных наименований перевозил 46-летний украинец, возвращавшийся в Украину микроавтобусом. В ходе проведения осмотра транспортного средства совместно с работниками таможни в багажном отделении и под пассажирским сиденьем было найдено 648 упаковок медицинских препаратов, страна-производитель которых - россия. По данному факту составлен протокол, препараты изъяты в установленном порядке. Проводится проверка по установлению законности ввоза лекарственных средств", - сообщает пресс-служба ГПСУ.
 