На границе пресекли попытку ввоза в Украину препаратов российского производства

"Лекарственные средства разных наименований перевозил 46-летний украинец, возвращавшийся в Украину микроавтобусом. В ходе проведения осмотра транспортного средства совместно с работниками таможни в багажном отделении и под пассажирским сиденьем было найдено 648 упаковок медицинских препаратов, страна-производитель которых - россия. По данному факту составлен протокол, препараты изъяты в установленном порядке. Проводится проверка по установлению законности ввоза лекарственных средств", - сообщает пресс-служба ГПСУ.