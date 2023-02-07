На границе пресекли попытку ввоза в Украину препаратов российского производства
12:53 07 февраля Киев, Украина
Бойцы Львовского пограничного отряда пресекли попытку ввоза в Украину препаратов российского производства.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Сообщается, что медицинские препараты
были обнаружены при осмотре автомобиля в пункте пропуска Грушев на границе с Польшей.
"Лекарственные средства разных наименований перевозил 46-летний украинец, возвращавшийся в Украину микроавтобусом. В ходе проведения осмотра транспортного средства совместно с работниками таможни в багажном отделении и под пассажирским сиденьем было найдено 648 упаковок медицинских препаратов, страна-производитель которых - россия. По данному факту составлен протокол, препараты изъяты в установленном порядке. Проводится проверка по установлению законности ввоза лекарственных средств", - сообщает пресс-служба ГПСУ.
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