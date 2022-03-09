На "горячем" задержана банда, грабившая клиентов обменников

20:46 13 Октябрь Киев, Украина

Киеве , в ходе очередного нападения, задержана банда, специализировавшейся на грабежах клиентов пунктов обмена валют.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко

"Действительно, была банда разбойников, которая грабила обмены валют... Во время попытки очередного нападения злоумышленника были задержаны", - заявил замглавы министерства.

По данным управления коммуникации Национальной полиции, подозреваемых задержали во вторник, 13 октября, вечером после того, как они отобрали у потерпевшего сумку с деньгами на бульваре Леси Украинки.

"Во время задержания злоумышленники пытались убежать, протаранили четыре транспортных средства и неоднократно создавали аварийную ситуацию. В результате бойцы КОРДа применили табельное огнестрельное оружие", - информирует полиция Киева.

Указано, что вследствие выстрелов никто не пострадал, подозреваемых задержали.

"Фигурантами оказались граждане другого государства, ранее судимые за имущественные преступления", - сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, члены ОПГ подыскивали жертв возле пунктов обмена валюты: после валютной операции они нападали на потерпевших и отбирали деньги.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается также причастность иностранцев к аналогичным преступлениям на территории Украины.