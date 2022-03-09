На "горячем" задержана банда, грабившая клиентов обменников

В Киеве, в ходе очередного нападения, задержана банда, специализировавшейся на грабежах клиентов пунктов обмена валют.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
По данным управления коммуникации Национальной полиции, подозреваемых задержали во вторник, 13 октября, вечером после того, как они отобрали у потерпевшего сумку с деньгами на бульваре Леси Украинки.
Указано, что вследствие выстрелов никто не пострадал, подозреваемых задержали.
По данным правоохранителей, члены ОПГ подыскивали жертв возле пунктов обмена валюты: после валютной операции они нападали на потерпевших и отбирали деньги.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается также причастность иностранцев к аналогичным преступлениям на территории Украины.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается также причастность иностранцев к аналогичным преступлениям на территории Украины.
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