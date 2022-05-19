На Гаити более 700 человек погибли в результате землетрясения

Как известно, 14 августа у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Подземные толчки вызвали большие разрушения и множество жертв среди населения. Правительство республики на месяц ввело режим чрезвычайного положения.
По данным управления гражданской защиты республики, число жертв землетрясения на Гаити возросло: погибли более 700 человек, около 2,8 тысячи – травмированы и ранены.
Поисково-спасательная операция продолжается.
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