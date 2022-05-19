На Гаити более 700 человек погибли в результате землетрясения

07:57 16 августа Киев, Украина

Как известно, 14 августа у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Подземные толчки вызвали большие разрушения и множество жертв среди населения. Правительство республики на месяц ввело режим чрезвычайного положения.

По данным управления гражданской защиты республики, число жертв землетрясения на Гаити возросло: погибли более 700 человек, около 2,8 тысячи – травмированы и ранены.

"Число погибших в результате землетрясения возросло до 724: 500 в департаменте Юг, 100 в департаменте Гранд-Анс, 122 в департаменте Нипп и два человека погибли на северо-западе страны", - говорится в заявлении.

Поисково-спасательная операция продолжается.