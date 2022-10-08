На фоне происшествия на Крымском мосту, зафиксирован затор на Черном и Азовском морях

11:22 08 октября Киев, Украина

8 октября, наблюдается морская пробка на Черном и Азовском морях из-за пожара на Крымском мосту утром.



Об этом сообщает система мониторинга движения кораблей и судов Marine Traffic.



Десятки судов стоят на месте в Азовском море, ожидая прохода через Керченский мост.



Со стороны Черного моря также образовалась пробка из десятка судов, ожидающих разрешения на прохождение.



Как сообщалось, на Крымском мосту сегодня вспыхнул сильный пожар.



В рф озвучили свою версию пожара на Крымском мосту. Возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава якобы спровоцировал взрыв грузового авто.