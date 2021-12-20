На Филиппины обрушился мощнейший тайфун: более 200 погибших и более 50 пропавших без вести

В понедельник официальные лица Филиппин заявили, что число погибших от мощнейшего тайфуна увеличилось до более чем 200 человек. При этом 52 человека все еще считаются пропавшими без вести, а несколько центральных городов и провинций борются с отключением коммуникаций и отключением электроэнергии, а также нуждаются в пище и воде.
Во время тайфуна эксперты зафиксировали силу ветра в 195 километров (121 миль) в час и его порывы до 270 км / ч (168 миль в час).
По данным национальной полиции, по меньшей мере 208 человек погибли, 52 пропали без вести и 239 получили ранения.
Местные власти опасаются, что число жертв продолжит увеличиваться, поскольку несколько городов и деревень остались вне досягаемости из-за сбоев связи, перебоев в электроснабжении и поврежденных дорог.
Многие из погибших пострадали от падения деревьев или стен, утонули во время наводнения и в результате оползней.
Сообщается, что более 700 000 человек пострадали от тайфуна в центральных островных провинциях, в том числе более 400 000 человек были переведены в убежища. Тысячи жителей были спасены из затопленных деревень, где жители оказались в ловушке на крышах и деревьях, спасаясь от поднимающихся паводковых вод .
Суда береговой охраны переправили 29 американских, британских, канадских, швейцарских, русских, китайских и других туристов, которые оказались на острове Сиаргао, популярном месте для серфинга, которое также пострадало от тайфуна.
Около 20 штормов и тайфунов ежегодно обрушиваются на Филиппины, которые находятся между Тихим океаном и Южно-Китайским морем. Архипелаг Юго-Восточной Азии также расположен вдоль сейсмически активного тихоокеанского "огненного кольца '', что делает его одной из самых подверженных стихийным бедствиям стран мира.
Во время тайфуна эксперты зафиксировали силу ветра в 195 километров (121 миль) в час и его порывы до 270 км / ч (168 миль в час).
По данным национальной полиции, по меньшей мере 208 человек погибли, 52 пропали без вести и 239 получили ранения.
Местные власти опасаются, что число жертв продолжит увеличиваться, поскольку несколько городов и деревень остались вне досягаемости из-за сбоев связи, перебоев в электроснабжении и поврежденных дорог.
Многие из погибших пострадали от падения деревьев или стен, утонули во время наводнения и в результате оползней.
Сообщается, что более 700 000 человек пострадали от тайфуна в центральных островных провинциях, в том числе более 400 000 человек были переведены в убежища. Тысячи жителей были спасены из затопленных деревень, где жители оказались в ловушке на крышах и деревьях, спасаясь от поднимающихся паводковых вод .
Суда береговой охраны переправили 29 американских, британских, канадских, швейцарских, русских, китайских и других туристов, которые оказались на острове Сиаргао, популярном месте для серфинга, которое также пострадало от тайфуна.
Около 20 штормов и тайфунов ежегодно обрушиваются на Филиппины, которые находятся между Тихим океаном и Южно-Китайским морем. Архипелаг Юго-Восточной Азии также расположен вдоль сейсмически активного тихоокеанского "огненного кольца '', что делает его одной из самых подверженных стихийным бедствиям стран мира.
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