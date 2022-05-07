На фабрике Nespresso в Швейцарии нашли свыше 500 килограммов кокаина

11:38 06 мая Киев, Украина

Компания Nespresso сама обратилась в правоохранительные органы, когда на фабрике, при разгрузке сотрудники обнаружили вместо кофе вещество белого цвета.

Об этом сообщается в пресс-релизе полиции кантона Фрибур.

Контейнеры с наркотиками прибыли из Бразилии. Чистоту кокаина в полиции оценили в 80%, по данным правоохранительных органов, груз предназначался для европейского рынка. Стоимость находки оценивают более чем в 50 млн швейцарских франков

Представители Nespresso уверяют, что кокаин не контактировал ни с одним продуктом или оборудованием, которые используют для производства кофе.