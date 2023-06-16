На энергетическом объекте в Белгородской области возник пожар

В Белгородской области рф произошел пожар на энергетическом объекте, который, по заявлению губернатора области вячеслава гладкова, возник из-за сброшенного взрывного устройства с беспилотника.
Инцидент произошел в непосредственной близости от города Белгорода. В социальных сетях появились утверждения о серии взрывов в регионе, а также были высказаны предположения о причастности противовоздушной обороны.
Инцидент произошел в непосредственной близости от города Белгорода. В социальных сетях появились утверждения о серии взрывов в регионе, а также были высказаны предположения о причастности противовоздушной обороны.
По словам гладкова, пострадавших нет, и не было необходимости отключать потребителей. На месте происшествия находятся оперативные службы.
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