На энергетическом объекте в Белгородской области возник пожар

08:15 05 июня Киев, Украина

В Белгородской области рф произошел пожар на энергетическом объекте, который, по заявлению губернатора области вячеслава гладкова, возник из-за сброшенного взрывного устройства с беспилотника.

Инцидент произошел в непосредственной близости от города Белгорода. В социальных сетях появились утверждения о серии взрывов в регионе, а также были высказаны предположения о причастности противовоздушной обороны.
 
"В районе Белгорода происходит пожар на одном из энергетических объектов. Предварительно, возгорание было вызвано сброшенным взрывным устройством с беспилотника", - сообщил губернатор.

По словам гладкова, пострадавших нет, и не было необходимости отключать потребителей. На месте происшествия находятся оперативные службы.