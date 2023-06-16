На энергетическом объекте в Белгородской области возник пожар

08:15 05 июня Киев, Украина





Инцидент произошел в непосредственной близости от города Белгорода. В социальных сетях появились утверждения о серии взрывов в регионе, а также были высказаны предположения о причастности противовоздушной обороны. В Белгородской области рф произошел пожар на энергетическом объекте , который, по заявлению губернатора области вячеслава гладкова, возник из-за сброшенного взрывного устройства с беспилотника.Инцидент произошел в непосредственной близости от города Белгорода. В социальных сетях появились утверждения о серии взрывов в регионе, а также были высказаны предположения о причастности противовоздушной обороны.

"В районе Белгорода происходит пожар на одном из энергетических объектов. Предварительно, возгорание было вызвано сброшенным взрывным устройством с беспилотника", - сообщил губернатор.



По словам гладкова, пострадавших нет, и не было необходимости отключать потребителей. На месте происшествия находятся оперативные службы.