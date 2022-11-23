На дорогах Киевской области 330 ДТП из-за снега
15:25 23 ноября Киев, Украина
С первым снегом на дорогах
Киевской области произошло 330 ДТП, 47 из них - с пострадавшими. Об этом сообщает начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
"На Киевщине в рамках профилактики безопасности на дорогах всего за сутки мы пообщались с водителями 367 транспортных средств, и вот печальный результат - 156 из них передвигались на летней резине! Откровенно был поражен такой безответственностью водителей", - сообщает Небитов.
Начальник полиции Киевщины отметил, что административной ответственности за несвоевременную смену резины в зимний период нет, но это не уменьшает уровня опасности на дорогах, а наоборот.
"Многие привыкли винить всех и вся в проблемах на дорогах. На сегодняшний день отсутствует административная ответственность за несвоевременную смену резины в зимний период, но почему наша безопасность должна реализовываться только из-за наказания из-под палки. Считаю, что каждый должен начинать с себя, тогда действительно в стране будет правопорядок", - добавил полицейский.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии