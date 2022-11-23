На дорогах Киевской области 330 ДТП из-за снега

15:25 23 ноября Киев, Украина

С первым снегом на дорогах Киевской области произошло 330 ДТП, 47 из них - с пострадавшими. Об этом сообщает начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"На Киевщине в рамках профилактики безопасности на дорогах всего за сутки мы пообщались с водителями 367 транспортных средств, и вот печальный результат - 156 из них передвигались на летней резине! Откровенно был поражен такой безответственностью водителей", - сообщает Небитов.



Начальник полиции Киевщины отметил, что административной ответственности за несвоевременную смену резины в зимний период нет, но это не уменьшает уровня опасности на дорогах, а наоборот.