На Донетчине задержали разведчиков позиций Himars

В Донецкой области задержали разведчиков позиций Himars.
При процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры двум жителям Донецкой области сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, мужчины передавали представителям так называемого силового крыла "ДНР" данные о местах дислокации подразделений ВСУ, расположении реактивных систем залпового огня Himars и другой техники на территории области.
Кроме того, они сообщили оккупантам точные координаты системы водоснабжения в городе Селидово Донецкой области, по которой военные рф нанесли ракетный удар. Сейчас в городе нет воды.
Досудебное расследование и оперативное сопровождение по уголовным производствам обеспечивается сотрудниками Управления СБУ в Черкасской области.
По данным следствия, мужчины передавали представителям так называемого силового крыла "ДНР" данные о местах дислокации подразделений ВСУ, расположении реактивных систем залпового огня Himars и другой техники на территории области.
Кроме того, они сообщили оккупантам точные координаты системы водоснабжения в городе Селидово Донецкой области, по которой военные рф нанесли ракетный удар. Сейчас в городе нет воды.
Досудебное расследование и оперативное сопровождение по уголовным производствам обеспечивается сотрудниками Управления СБУ в Черкасской области.
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