На Донетчине за сутки оккупанты уничтожили 94 гражданских объекта

12:12 27 мая Киев, Украина

За минувшие сутки захватчики уничтожили 94 гражданских объекта, есть погибшие.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.



Под обстрелами врага находились Авдеевка, Соледар, Лиман, Святогорск, Железное, Бахмут, Марьинка, Райгородок, Крестище, Заря, Выемка. По населенным пунктам били из реактивных систем залпового огня Ураган, тяжелой артиллерии, танков, стрелкового оружия.



Разрушения получили 76 жилых домов, школа, пожарная часть, база отдыха, 13 предприятий.



Полиция и СБУ возбудили уголовные производства по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.



Вечером 26 мая глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что жертвами российских обстрелов стали пять мирных жителей области: двое в Марьинке, двое в Лимане и один в Заре.