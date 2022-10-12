На Донетчине выявлены массовые захоронения гражданских и военных

17:39 12 октября Киев, Украина

На освобожденных территориях Донецкой области правоохранители обнаружили 35 мест захоронений и эксгумировали более 120 тел.



Об этом в среду, 12 октября, сообщает пресс-служба полиции области.

"В освобожденных населенных пунктах полиция выявила 35 мест захоронений. Из них три – массовые. Одно – в Святогорске, где были захоронены семь человек (шесть женщин и один мужчина). Другие – на кладбище в Лимане. В братской могиле похоронены несколько десятков военнослужащих ВСУ, а на второй локации покоятся более сотни гражданских. Людей хоронили целыми семьями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раскопки на местах массового захоронения в Лимане продолжаются. За неделю работы полицейские изъяли тела 56 человек.



Так, на сегодняшний день в Лимане изъяты тела 22 гражданских жителей и 34 военнослужащих. Полицейские выявляют признаки как естественной смерти, так и насильственных действий. Следствие будет устанавливать, были ли повреждения получены вследствие обстрелов или пыток. Тела направлены на экспертизу, по результатам которой будут установлены причины смерти людей.



Работа на кладбище продолжается непрерывно, несмотря на дождь, размывающий грунт. Следственные действия ведутся одновременно на обеих локациях. Посменно там работают сразу три следственно-оперативные группы.



В общей сложности на освобожденных территориях Донетчины выявлено более 120 тел, из них - 64 гражданских жителей. Среди погибших гражданских - 32 мужчины и 29 женщин, пол еще трех человек не установлен.



По всем фактам идет досудебное расследование. Правовая квалификация – нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).