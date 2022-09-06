На Донетчине войска рф разрушили еще одну школу - ОВА

Российская армия разрушила почти 300 школ в Донецкой области. На этот раз - Кураховскую гимназию №2.



Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Вчера поздно ночью россияне нанесли по гимназии ракетный удар - уничтожили одно крыло 4-этажного здания и повредили близлежащие многоэтажки. К счастью, обошлось без жертв. Это уже 274-я школа в области, обстрелянная россиянами с начала полномасштабного вторжения, и 29-я, уничтоженная до основания. Всего за эти полгода в Донецкой области повреждения разной степени получили 615 учебных заведений", - сообщает глава ОВА.