На Донетчине украинские защитники уничтожили инженерную группу оккупантов
17:03 06 декабря Киев, Украина
В Донецкой области пограничники
и "Черные запорожцы" уничтожили инженерную группу оккупантов, приехавших строить укрепления.
Об этом говорится в сообщении ГПСУ.
Пограничники опубликовали видео
точной работы.
"На Донетчине наши защитники уничтожили группу оккупантов, прибывшую строить укрепления. Благодаря координатам аэроразведки 72-й отдельной механизированной бригады минометное подразделение пограничников выполнило огневую задачу. Точные прилеты 120-мм мин уничтожили инженерную технику и личный состав захватчиков", - сообщают пограничники.
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