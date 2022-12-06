На Донетчине украинские защитники уничтожили инженерную группу оккупантов

17:03 06 декабря Киев, Украина

В Донецкой области пограничники и "Черные запорожцы" уничтожили инженерную группу оккупантов, приехавших строить укрепления.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

Пограничники опубликовали видео точной работы.
 
"На Донетчине наши защитники уничтожили группу оккупантов, прибывшую строить укрепления. Благодаря координатам аэроразведки 72-й отдельной механизированной бригады минометное подразделение пограничников выполнило огневую задачу. Точные прилеты 120-мм мин уничтожили инженерную технику и личный состав захватчиков", - сообщают пограничники.