На Донетчине российские войска обстреляли пожарно-спасательную часть
15:20 30 августа Киев, Украина
В Дружковке Донецкой области войска рф нанесли ракетный удар по пожарно-спасательной части.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Около 10:30 под ракетный обстрел
оккупантов попало здание 45 государственной пожарно-спасательной части в городе Дружковка Краматорского района Донецкой области", - говорится в сообщении ГСЧС.
Сообщается, что повреждены здания пожарно-спасательной части, а также служебный автомобиль. Личный состав подразделения не пострадал.
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