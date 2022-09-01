На Донетчине российские войска обстреляли пожарно-спасательную часть

15:20 30 августа Киев, Украина

В Дружковке Донецкой области войска рф нанесли ракетный удар по пожарно-спасательной части.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Около 10:30 под ракетный обстрел оккупантов попало здание 45 государственной пожарно-спасательной части в городе Дружковка Краматорского района Донецкой области", - говорится в сообщении ГСЧС.

Сообщается, что повреждены здания пожарно-спасательной части, а также служебный автомобиль. Личный состав подразделения не пострадал.