На Донетчине прогремел взрыв в гостинице с "кадыровцами"

В гостинице Ахтамар в Волновахе Донецкой области прозвучал взрыв.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, ссылаясь на собственные источники, заявил, что там располагались "кадыровцы".
Кроме того, по его информации, обезврежены около 10 единиц военной техники.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, ссылаясь на собственные источники, заявил, что там располагались "кадыровцы".
Кроме того, по его информации, обезврежены около 10 единиц военной техники.
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