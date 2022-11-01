На Донетчине прогремел взрыв в гостинице с "кадыровцами"

12:34 01 ноября Киев, Украина

В гостинице Ахтамар в Волновахе Донецкой области прозвучал взрыв.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, ссылаясь на собственные источники, заявил, что там располагались "кадыровцы".

Кроме того, по его информации, обезврежены около 10 единиц военной техники.
 
"Ожидаем приятного увеличения цифр потерь в официальных сообщениях Генштаба Украины", - отметил Андрющенко.