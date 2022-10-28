На Донетчине Нацгвардия разбила вражескую ДРГ и взяла в плен "мобилизованного"

Спецназовцы Национальной гвардии ликвидировали ДРГ агрессора на Донецком направлении и захватили в плен "мобилизованного" так называемой "ДНР".
Об этом сообщила Нацгвардия.
По его словам, он был мобилизован недавно и уже отправлен вместе с другими мужчинами в район ведения боевых действий.
В одном из первых столкновений их группу разбили.
Пленного гвардейцы передали соответствующим службам.
Об этом сообщила Нацгвардия.
По его словам, он был мобилизован недавно и уже отправлен вместе с другими мужчинами в район ведения боевых действий.
В одном из первых столкновений их группу разбили.
Пленного гвардейцы передали соответствующим службам.
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