На Донетчине Нацгвардия разбила вражескую ДРГ и взяла в плен "мобилизованного"

15:14 28 октября Киев, Украина

Спецназовцы Национальной гвардии ликвидировали ДРГ агрессора на Донецком направлении и захватили в плен "мобилизованного" так называемой "ДНР".

Об этом сообщила Нацгвардия.

По его словам, он был мобилизован недавно и уже отправлен вместе с другими мужчинами в район ведения боевых действий.

В одном из первых столкновений их группу разбили.

Пленного гвардейцы передали соответствующим службам.