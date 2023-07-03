На Донетчине руководство военкомата присвоило 5 млн грн "боевых" выплат - ГБР

15:25 03 июля Киев, Украина

Воровство у "своих" наказуемо даже в преступном мире. А как наказать того, кто, сидя в тылу крадет у тех, кто на линии огня? Еще об одном омерзительном преступлении сообщает ГБР.

Около 5 млн грн присвоили руководитель военкомата с четырьмя своими подчиненными в Донецкой области. Они в течение семи месяцев назначали дополнительные выплаты военным, которые на самом деле не участвовали в боевых задачах.

Отмечается, что выплаты в размере 100 тысяч гривен ежемесячно назначены 9 военнослужащим в период марта по сентябрь 2022 года.

Сотрудники ГБР провели обыски у подозреваемых и изъяли документацию, на основании которой производились незаконные начисления и выплаты "боевых" доплат.

"Командир воинской части подозревается в растрате и завладении чужим имуществом, совершенным организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов", - говорится в сообщении.

Четверо его подчиненных подозреваются в растрате и завладении чужим имуществом, совершенным организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Фигурантам грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, завершено досудебное расследование в отношении командира подразделения одной из воинских частей Одесской области, требовавшего у подчиненных военнослужащих часть средств по ежемесячным надбавкам, установленным на период военного положения. Он предстанет перед судом.

Ранее ГБР разоблачило схему фиктивной выплаты "боевых" доплат военным в Ровенской области, которые не несут службу на передовой.