На Донбассе зафиксировано шесть нарушений тишины со стороны сепаратистов

По данным штаба ООС на 16 октября за минувшие сутки сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военнослужащие не пострадали.
Сепаратисты применяли против ВСУ различные типы гранатометов и стрелковое оружие. Обстрелы фиксировались неподалеку населенных пунктов Причепиловка, Новотошковское (два раза) и Авдеевка (два раза).
Также на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, был задокументирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Украинские средства радиоэлектронной борьбы подавили действие беспилотника.
"С начала текущих суток, 16 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", – рассказали в штабе.
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