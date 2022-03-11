На Донбассе зафиксировано шесть нарушений тишины со стороны сепаратистов

09:11 16 Октябрь Киев, Украина

По данным штаба ООС на 16 октября за минувшие сутки сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе . Украинские военнослужащие не пострадали.



Сепаратисты применяли против ВСУ различные типы гранатометов и стрелковое оружие. Обстрелы фиксировались неподалеку населенных пунктов Причепиловка, Новотошковское (два раза) и Авдеевка (два раза).



Также на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, был задокументирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Украинские средства радиоэлектронной борьбы подавили действие беспилотника.



"С начала текущих суток, 16 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", – рассказали в штабе.