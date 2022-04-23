На Донбассе зафиксировано девять нарушений режима тишины со стороны сепаратистов

Прошлая суббота в зоне проведения боевых действий прошла без потерь, однако российские оккупанты девять раз обстреливали украинские позиции.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 25 июля.
Так, возле Новоалександровки и Золотого-4 враг применял противотанковые ракетные комплексы.
Вблизи Водяного, что у Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра, а у Авдеевки – из минометов 82-го калибра.
Неподалеку Южного и Широкино сепаратисты стреляли из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
А в направлении Новотошковского и Нью-Йорка применялись станковые противотанковые гранатометы.
Кроме того, на Луганщине пролетел вражеский беспилотник типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
В штабе заверили, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы.
Также с начала текущих суток сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня. В районе Новозвановки велся огонь из БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Так, возле Новоалександровки и Золотого-4 враг применял противотанковые ракетные комплексы.
Вблизи Водяного, что у Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра, а у Авдеевки – из минометов 82-го калибра.
Неподалеку Южного и Широкино сепаратисты стреляли из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
А в направлении Новотошковского и Нью-Йорка применялись станковые противотанковые гранатометы.
Кроме того, на Луганщине пролетел вражеский беспилотник типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
В штабе заверили, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы.
Также с начала текущих суток сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня. В районе Новозвановки велся огонь из БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
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