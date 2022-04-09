На Донбассе за сутки зафиксировали 89 взрывов неопределенного происхождения

Российские оккупанты продолжают ограничивать свободу передвижения СММ, из семи КПВВ полноценно функционирует только Станица Луганская и за сутки 12 ноября сепаратисты 97 раз нарушили режим тишины.
Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ за 12 ноября.
"СММ зафиксировала 90 нарушений режима прекращения огня, в частности 89 взрывов неопределенного происхождения, в Донецкой области и 7 таких нарушений в Луганской области", - указано в документе.
Кроме того, как сообщили в миссии, КПВВ в Станице Луганской и соответствующий блокпост вооруженных формирований функционировали.
При этом КПВВ у Золотого, Счастья, Гнутово и Новотроицкого функционировали, тогда как блокпосты сепаратистов у Золотого и Счастья были закрыты.
"Свободу передвижения СММ и дальше ограничивали", - добавили в ОБСЕ.
"СММ зафиксировала 90 нарушений режима прекращения огня, в частности 89 взрывов неопределенного происхождения, в Донецкой области и 7 таких нарушений в Луганской области", - указано в документе.
Кроме того, как сообщили в миссии, КПВВ в Станице Луганской и соответствующий блокпост вооруженных формирований функционировали.
При этом КПВВ у Золотого, Счастья, Гнутово и Новотроицкого функционировали, тогда как блокпосты сепаратистов у Золотого и Счастья были закрыты.
"Свободу передвижения СММ и дальше ограничивали", - добавили в ОБСЕ.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии