На Донбассе за минувшие сутки российские военные убили более двух десятков человек

10:15 04 мая Киев, Украина

За сутки 3 мая в Луганской области в результате обстрелов российских военных погибли два человека, а в Донецкой – 21 человек.



Об этом сообщили главы тамошних ОВА Сергей Гайдай и Павел Кириленко .



Обстреливали россияне Северодонецк, Рубежное, Лисичанск и Золотое-4, а также проводили и штурмовые действия в районе Попасной, где бои продолжаются.

"Каждый наш город страдал от врага. Четыре населенных пункта выдержали ракетно-бомбовые удары. Попасную россияне не просто разрушают – они стирают ее с карты Луганщины как населенный пункт. 34 раза враг ударил по жилым районам области. Повреждены 45 домов и других объектов”, – рассказал чиновник.

Двое гражданских – женщина и мужчина – погибли в Лисичанске и Попасной. Еще две женщины из Лисичанска получили ранения.

Что касается разрушений в регионе, то четыре дома повредило в результате обстрелов в Северодонецке, 12 – в Лисичанске, семь – в Орехове, шесть – в Рубежном, четыре – в Горном, четыре – в Попасной, два – во Врубовке.



В Лисичанске пламенем охватило здание Луганского областного медицинского центра опасных инфекционных болезней и одну из школ города, а в Сиротино – единственную в населенном пункте школу.



Что касается Донетчины, то российские военные били по Авдеевке, Лиману, Угледару и Шандриголовому. Всего за сутки убили 21 человека, который, по словам главы Донецкой ОВА Кириленко, является наибольшим количеством жертв за один день с тех пор, как россияне обстреляли вокзал Краматорска.



Обстрелы региона не прекратились и утром 4 мая. Так, российские военные уже обстреляли Авдеевку, где повредили жилой дом и школу и Марьинскую общину.